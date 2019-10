Raid in Siria: colpiti 181 obiettivi curdi, almeno 11 morti. Oggi vertice ONU

Oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU si riunirà per discutere dell'invasione della Siria da parte della Turchia. Almeno 11 morti, inclusi 8 civili secondo fonti curde.

Il Ministero della Difesa di Ankara ha fatto sapere che l'esercito turco, entrato in Siria nelle ultime ore, avrebbe già colpito più di 180 obiettivi curdi nel nord del Paese sia via terra che tramite raid aerei.

E mentre dalla Turchia continua la propaganda per giustificare questa invasione, la comunità internazionale condanna in modo più o meno unanime la decisione di Ankara. È stat convocata per oggi una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e anche il presidente USA Donald Trump, che in un primo momento sembrava a favore della cosiddetta operazione "Fronte di Pace" ha definito l'attacco turco "una cattiva idea" messa in atto senza l'autorizzazione degli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti non appoggiano l’attacco turco in Siria e hanno detto chiaramente alla Turchia che questa operazione è una cattiva idea.

I raid, almeno stando a quanto riferito da fonti curde, starebbero colpendo in modo più o meno indiscriminato la zona al confine con la Turchia e tra le 11 vittime già accertate ci sarebbero almeno 8 civili.

In attesa di capire come si concluderà il vertice odierno del Consiglio di Sicurezza dell'ONU il Senato degli USA si sta già muovendo per imporre nuove sanzioni contro la Turchia nel caso in cui il presidente Recep Tayyip Erdogan decida di non ritirare le forze armate dalla Siria.