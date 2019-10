Dl Fisco, 51 gli articoli nella bozza. Rischia di saltare il bonus figli

Di redazione Blogo.it giovedì 10 ottobre 2019

Tra i 51 articoli presenti nella prima bozza del decreto fiscale non è presente il bonus figli, che dovrebbe slittare di qualche mese. Ecco qualche anticipazione.

Sono 51 gli articoli contenuti nella prima bozza del decreto fiscale a cui il governo di Giuseppe Conte sta lavorando in queste ore, la stessa che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri già nella giornata di lunedì 14 ottobre.

Tutto è ancora da definire, ma stando a questa prima bozza visionata in anteprima dall'ANSA il testo che accompagnerà la nuova legge di bilancio contiene una serie di misure per contrastare l'evasione fiscale e le frodi fiscali, ma anche per limitare il gioco d'azzardo che coinvolge un numero sempre più alto di cittadini italiani.

Per questo punto si starebbe valutando la figura dell'agente sotto copertura che servirà a prevenire il gioco illegale da parte di minorenni e, almeno stando all'idea del governo, anche a contrastare il gioco illegale in generale, anche se non è chiaro come un agente sotto copertura possa impedire ad un cittadino adulto e consenziente di indebitarsi fino al collo pur di continuare a giocare.

Il testo affronta anche il tema della lotteria degli scontrini messa in campo dal governo Gentiloni e mai davvero partita. I premi che si vinceranno non appena la misura partirà - per ogni scontrino si otterranno dei biglietti virtuali che permetteranno di partecipare ad un'estrazione con premi in denaro fino ad 1 milione di euro - non saranno sottoposti a tassazione.

Non solo. È prevista anche una multa da 500 euro a 2.000 euro per i commercianti che non comunicheranno al fisco i codici fiscali dei clienti che effettuano gli acquisti.

Questa prima bozza stabilisce anche che i tributi sospesi dopo il terremoto del centro italia del 2016 e 2017 dovranno essere restituiti dai cittadini entro il 31 dicembre 2019. Chi, invece, aveva scelto la restituzione rateizzata dovrà versare la prima rata entro quella scadenza.

Quello che almeno per il momento non è presente nella bozza è il cosiddetto bonus figli, che non dovrebbe però essere accantonato dall'esecutivo di Giuseppe Conte, ma soltanto fatto slittare di qualche mese.