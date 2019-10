Lapo contro Salvini: "Non mi piace, sono per le Ong" - La replica dell'ex ministro

Di redazione Blogo.it giovedì 10 ottobre 2019

Lapo Elkann attacca Matteo Salvini sulla questione dei migranti, l'ex ministro dell'Interno replica: "Dichiarazioni stupefacenti"

Lapo Elkann, imprenditore ed erede della famiglia Agnelli, ha preso parte a Palermo ad un evento organizzato dalla Fondazione Laps con la collaborazione della Croce Rossa siciliana. È stata l’occasione, per il principale azionista di Italia Independent Group, per lanciare frecciate alla politica dei “porti chiusi” portata avanti per circa un anno e mezzo dal leader della Lega, Matteo Salvini. "Sono a favore delle Ong che danno aiuto alle persone in mare, la realtà è che ce n'è bisogno", ha dichiarato Lapo.

Una dichiarazione che fa eco con tanti altri pareri autorevoli, che in questi giorni hanno evidenziato l’importanza delle navi delle Ong per evitare che i migranti arrivino tramite i barchini che spesso si capovolgono in mare causando vere e proprie tragedie. "Non mi piace Salvini e non mi piace la parola migranti, mi sembra denigratoria e non rispettosa. Mi piace la parola nuovi italiani", ha aggiunto Lapo Elkann. L’imprenditore ribadisce che la politica di Salvini sia stata solo distruttiva e per niente costruttiva sulla questione dei flussi migratori, che non è stata affatto risolta.

"Non mi piace il suo comportamento sul tema dei migranti perché lo reputo dissolutivo e non costruttivo. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni", insiste. Poi, una frecciata alle istituzioni che non si sono mosse come avrebbero dovuto in seguito all’ultima tragedia di migranti a Lampedusa. "Trovo abbastanza vergognoso che nessuna delle istituzioni fosse presente a Lampedusa per la tragedia di migranti che si è consumata. Da italiano mi intristisce - conclude - , noi paghiamo i politici e loro devono essere presenti".

Salvini: "Lapo, dichiarazioni stupefacenti"

La risposta di Matteo Salvini non si è fatta attendere e fa riferimento ai problemi personali avuti in passato dall’imprenditore torinese: "Da Lapo Elkann dichiarazioni stupefacenti".