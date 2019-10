Siria, Di Maio: "L'UE parli con una voce sola. Stop immediato all'offensiva"

Di redazione Blogo.it giovedì 10 ottobre 2019

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio condanna pubblicamente l'offensiva turca in Siria e invita l'UE a far sentire un'unica voce.

L'offensiva militare nel nord della Siria da parte della Turchia, che in queste ore avrebbe portato alla morte di almeno 11 persone, è stata condannata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ora a quella voce si è aggiunta anche la condanna del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Il leader del Movimento 5 Stelle ha tenuto questa mattina una conferenza stampa alla Farnesina e in questa occasione ha definito "totalmente inaccettabile" l'offensiva della Turchia in Siria, confermando che anche l'Italia "la condanna con forza".

L'azione turca, secondo il Ministro degli Esteri, rischia di compromettere la lotta al terrorismo e ne arrivano le prime conferme da parte di fonti curde, secondo le quali durante i bombardamenti della notte scorsa sarebbe stata colpita anche una prigione in cui erano rinchiusi combattenti dell'ISIS. Non è chiaro al momento quanti di questi jihadisti siano riusciti a scappare e quanti siano rimasti uccisi nell'attacco, ma è evidente che già in queste prime ore si stiano facendo dei danni irreparabili.

Di Maio ha chiesto in modo diretto alla Turchia di mettere fine immediatamente all'offensiva e ha auspicato che l'Unione Europea sia in grado di "far sentire una sola voce". Anche a questo servirà il consiglio dei Ministri degli Esteri UE in programma per lunedì 14 ottobre.