70% italiani pro accoglienza, Chef Rubio: "Salvini e Meloni potete smetterla con fake news e fascio-razzismo"

Di re.mar. venerdì 11 ottobre 2019

Rubio si riferisce al sondaggio uscito ieri, condotto dalla Ipsos per WeWorld Onlus, che rende conto del fatto che il 68% degli italiani dice sì al diritto all'accoglienza



Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, torna a polemizzare con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L’ex rugbista ora volto noto dell’arte culinaria in tv scrive su Twitter: "Ooooh! Carissimi @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni, potete smettere di fare i finti paranoici, inculcando FakeNewsMedia nella testa del vostro sparuto gruppo di sostenitori. Il vostro fascio razzismo non ha attecchito: ritentate, sarete più fortunati".

Rubio si riferisce al sondaggio uscito ieri, condotto dalla Ipsos per WeWorld Onlus, che rende conto del fatto che il 68% degli italiani è favorevole al diritto all'accoglienza e il 63% di chi ha risposto ha ammesso di essersi ritenuto vittima di fake news in tema di migranti.

Lo chef in un secondo tweet cita poi quanto avvenuto a “Castelvetrano, giovane rapinatore ruba la pistola e semina il panico” cogliendo l’occasione per tornare sulle sue dichiarazioni in merito ai due poliziotti uccisi in questura a Trieste dopo essere stati disarmati, parole (Rubio aveva puntato il dito contro lo Stato) che gli hanno fatto piovere addosso un mare di critiche.

"ARIDAJE!! Chi è lo stronzo? Io che vi riporto alla realtà o voi che fate finta che non ci sia un CAZZ0 di problema? Ma è mai possibile? Ma come stiamo messi? Senza vocazione, preparazione e supporto totale da parte dei vertici, ci saranno altre tragedie" è l’amara conclusione di Rubio.