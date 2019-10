Nobel per la Pace 2019 al premier dell'Etiopia Abiy Ahmed Ali

Di re.mar. venerdì 11 ottobre 2019

Il premio Nobel per la pace 2019 in Africa: assegnato al premier etiope Abiy Ahmed Ali per i suoi sforzi per riportare la pace nel Nord Est del continente

Il premio Nobel per la Pace 2019 va al premier etiope Abiy Ahmed Ali per il suo impegno a riportare la pace nel Nord Est dell'Africa e a risolvere il conflitto con l’Eritrea: "L'Etiopia è fiera in quanto nazione" è il primo commento dall'ufficio del vincitore del prestigioso premio.

43 anni, Abiy Ahmed Ali, premier dal 2018 "ha avviato importanti riforme che danno a molti cittadini la speranza per una vita migliore e un futuro più luminoso. Come Primo ministro ha cercato di promuovere la riconciliazione, la solidarietà e la giustizia”.

Nei suoi primi cento giorni il primo ministro "ha abolito lo stato di emergenza del Paese, concedendo l'amnistia a migliaia di prigionieri politici, interrompendo la censura dei media, legalizzando i gruppi di opposizione illegali, licenziando leader militari e civili sospettati di corruzione e aumentando significativamente l'influenza di donne nella vita politica e comunitaria etiope. Ha anche promesso di rafforzare la democrazia organizzando elezioni libere ed eque”.

Il vincitore del Nobel per la Pace 2019 "In stretta collaborazione con Isaias Afwerki, il presidente dell'Eritrea, il premiato di quest'anno ha rapidamente elaborato i principi di un accordo di pace per porre fine alla lunga situazione di stallo 'nessuna pace, nessuna guerra' tra Etiopia ed Eritrea

Il Comitato norvegese del Nobel ha osservato che "di recente antiche rivalità etniche sono riprese in Etiopia" ricordando i tre milioni di etiopi che sono stati già costretti a sfollare.