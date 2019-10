A Draghi laurea ad honorem alla Cattolica: "Sono ottimista, l'euro è più popolare che mai"

Di redazione Blogo.it venerdì 11 ottobre 2019

"Il sostegno a favore dell'Ue è ai massimi dalla crisi".

Il Presidente uscente della BCE Mario Draghi questa mattina ha ricevuto una laurea honoris causa alla Cattolica di Milano e durante il suo discorso davanti agli studenti presenti ha manifestato tutto il suo ottimismo circa il futuro dell'Unione Europea.

Draghi ha detto:

"Sono ottimista sul futuro dell'Europa, l'euro è più popolare che maio, mentre il sostegno a favore dell'Ue è ai massimi dalla crisi"

E ha aggiunto:

"La creazione dell'Unione europea, l'introduzione dell'euro e le operazioni della Bce hanno incontrato molti ostacoli e affrontato tante critiche. Eppure si sono dimostrate valide, e oggi sono coloro che dubitavano ad essere messi in discussione"

Draghi ha poi ribadito il richiamo ai governi a fare di più per non aggravare le responsabilità della Banca Centrale Europea di cui è a capo ancora per poco, fino a quando lascerà il timone a Christine Lagarde. L'ex governatore della Banca d'Italia ha detto:

"Una politica di bilancio più attiva nell'Eurozona renderebbe possibile regolare le nostre politiche più velocemente. Negli Usa, per esempio, fra il 2009 e il 2018 il bilancio primario strutturale è stato al 3,6%, nell'Eurozona pari a +0,5%"

E ha poi rimarcato come i tassi negli Usa siano poi potuti salire prima, mentre nell'Eurozona sono rimasti negativi.