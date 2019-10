Di Maio chiude alla proposta di Zingaretti: "Altri patti non sono all'ordine del giorno"

Di redazione Blogo.it sabato 12 ottobre 2019

Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sembra chiudere alla proposta di Nicola Zingaretti di fare un'alleanza duratura nel tempo, così da contrastare l'avanzata della Lega.

Un'alleanza di centrosinistra che veda coinvolto anche il Movimento 5 Stelle? È questa la proposta avanzata ieri dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e che oggi avrebbe trovato un muro da parte del leader politico di M5S Luigi Di Maio nel giorno in cui si celebrano i dieci anni del MoVimento.

Di Maio, ospite di Maria Latella su SkyTG24, è stato piuttosto categorico, almeno nell'immediato futuro. Dopo l'esperienza in Umbria, in attesa dei risultati, non ci sarebbero dei piani ancora delineati:

Non sono all’ordine del giorni altri patti regionali o nazionali, a me interessano i fatti non i patti. Chi in Umbria vota Vincenzo Bianconi vota una persona che non ha tessere di partito. In caso di vittoria nessun assessore verrà indicato dalle forze politiche che lo sostengono.

Da Di Maio, però, è arrivato un altro giudizio molto positivo su queste prime settimane di governo, almeno sul fronte dei rapporti coi nuovi alleati: