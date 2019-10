Simbolo Italia Viva, Renzi lancia il sondaggio: 3 le proposte (foto)

Di Stefano Capasso sabato 12 ottobre 2019

Matteo Renzi ha lanciato il sondaggio per scegliere il simbolo di Italia Viva

Sabato prossimo, durante la Leopolda10, verrà presentato ufficialmente il simbolo di Italia Viva. Ad annunciarlo è stato Matteo Renzi attraverso le proprie pagine social, dove ha lanciato un sondaggio per lasciare ai potenziali elettori la scelta definitiva.



Chi è interessato a partecipare, potrà farlo collegandosi al sito di Italia Viva, come ha spiegato lo stesso Renzi, e avrà la facoltà di scegliere tra 3 proposte: "Qui ci sono le tre proposte che abbiamo selezionato tra le tante arrivate in questi giorni. Per votare basta andare sul sito www.italiaviva.it e scegliere quella che preferite. Mi piace l’idea che questa nostra nuova Casa sia un luogo ricco di partecipazione. A cominciare dal simbolo che ci rappresenterà sulla scheda elettorale. In attesa di votare per Italia Viva, avete una settimana per votare il simbolo!".

Nella prima ora hanno partecipato al sondaggio circa 5000 potenziali elettori, evidentemente non scoraggiati dalla pochezza delle tre proposte. Il primo simbolo, con sfondo rosa e scritta in bianco, sembra più appropriato per un prodotto destinato l'igiene intima femminile. Il secondo, quello al centro nell'immagine, ricorda uno dei tanti simboli un po' improvvisati adottati da svariate liste civiche impegnate in elezioni comunali. Il terzo, quello allineato sulla destra, sembra perfetto per rappresentare un efficace prodotto per la pulizia dei vetri.

L'offerta, insomma, a giudizio di chi scrive, non è esaltante; d'altra parte de gustibus non est disputandum.