Ocean Viking soccorre 74 migranti a largo della Libia, ci sono anche 6 minori

Di redazione Blogo.it domenica 13 ottobre 2019

La nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ha soccorso 74 migranti al largo della Libia, tra loro anche 6 minori

La nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ha soccorso al largo della Libia un gommone in difficoltà sul quale vi si trovavano 74 migranti. A darne notizia è la stessa ong tramite il proprio profilo Twitter. Il gommone, a bordo del quale vi erano anche 6 minori, era in avaria nei pressi di una piattaforma petrolifera a circa 50 miglia nautiche dalla costa libica. "Anche se esausti per il pericoloso viaggio, le loro condizioni appaiono stabili", fa sapere la ong in merito alle condizioni dei 74 migranti.