M5S, Di Maio: "Al PD proporremo altri patti civili"

Di redazione Blogo.it domenica 13 ottobre 2019

Luigi Di Maio chiude la festa per i 10 anni del Movimento 5 Stelle rispondendo alla proposta di alleanza avanzata da Nicola Zingaretti: "Proporremo altri patti civili"

È stato il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio a chiudere la festa dei dieci anni di M5S che si è celebrata a Napoli nel corso di questo fine settimana. Nel suo discorso, pronunciato dopo l'ennesima riunione coi ministri e i sottosegretari grillini, Di Maio ha ha definito M5S l'ago della bilancia di tutti i governi dei prossimi dieci anni:

Ripartiamo per altri 10 anni di Movimento, che saranno 10 anni al governo perché vi assicuro che è difficile tornare indietro noi saremo sempre l'ago della bilancia di ogni governo dei prossimi anni. [...] La nostra grande forza è quella di essere post ideologici: abbiamo degli obiettivi da realizzare e se ci stanno a realizzarli noi ci siamo.

Di Maio, nello spiegare che la riorganizzazione del Movimento 5 Stelle non sarà fatta a causa dei malumori che traspaiono anche sulla stampa, ma perchè sono i cittadini a volere delle risposte: "Se lo riorganizzo è perché gli italiani hanno sempre più bisogno di risposte e noi siamo la prima forza parlamentare e abbiamo il dovere di aiutare i cittadini".

La riorganizzazione di M5S, però, non passerà per l'alleanza col Partito Democratico auspicata nei giorni scorsi dal segretario Nicola Zingaretti. Di Maio, però, non chiude affatto la porta a collaborazioni per le elezioni regionali che si terranno nei prossimi mesi.

Se volete perdere tempo a litigare tra concetti di destra e di sinistra a noi non interessa. Per noi si devono fare le cose non esistono più le cose di destra o di sinistra. Quella umbra non è un'alleanza. Molti mi dicono 'Luigi ma allora non possiamo parlare più male del Pd?' E io dico 'tu puoi farlo, ma sei sicuro che serva ancora parlare male degli altri?'. Noi non proponiamo alleanze regionali con il Pd, noi al massimo proporremo altri patti civili, per liberare le Regioni dalle correnti, dai partiti.