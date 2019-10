Barcellona, caos e scontri dopo la condanna dei leader separatisti - FOTO

Di redazione Blogo.it lunedì 14 ottobre 2019

I voli in arrivo e in partenza da Barcellona sono stati cancellati in attesa che la situazioni torni alla normalità. Scontri anche nel centro della città.

Le condanne dei leader separatisti della Catalogna da parte della Corte Suprema spagnola ha fatto scendere in piazza migliaia di sostenitori dell'indipendenza che si sono ritrovati presso l'Aeroporto di Barcellona-El Prat.

Lì le forze dell'ordine sono intervenute per tentare di sedare la protesta e ripristinare la normalità, ma gli scontri sono stati inevitabili, così come accaduto anche nel centro della città, dove i manifestanti hanno bloccato l'accesso ad alcune stazioni della metropolitana e ad alcune strade chiave.

Anche l'aeroporto è stato bloccato e decine di voli in partenza da Barcellona e in arrivo nella stessa città sono stati cancellati fino a che la situazione non sarà tornata alla normalità.

Restablert el servei de #metrobcn a la línia 9 Sud completa, fins a l'estació d'Aeroport T1. Tota la xarxa funciona amb normalitat. — TMB (@TMB_Barcelona) October 14, 2019