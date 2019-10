Conte: "Quota 100 resta. Sarà una manovra complessa"

Di redazione Blogo.it martedì 15 ottobre 2019

Il premier Giuseppe Conte vola in Albania per una visita ufficiale e anticipa che Quota 100 non verrà toccato nella manovra finanziaria. Alle 21 di oggi il CdM.

È fissato per le 21 di oggi il Consiglio dei Ministri in cui verrà approvato il documento programmatico di bilancio che entro la mezzanotte di oggi dovrà essere inviato alla Commissione Europea e all'Eurogruppo. Dopo il vertice di maggioranza che si è svolto questa mattina, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto fare pubblicamente qualche precisazione sui lavori ancora in corso.

Intervenuto alla presentazione della relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia curata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Conte ha messo un punto fermo su un aspetto di cui si era molto discusso nei giorni scorsi, Quota 100:

Stiamo ragionando sulle finestre di uscita, ma Quota 100 resterà.

Il premier, prima di partire alla volta di Tirana per una visita istituzionale, ha provato anche a mettere un freno alle voci che vorrebbero lite continue tra le forze al governo per le misure da inserire nella manovra:

Far quadrare i conti è sempre difficile per tutti, ma sui giornali leggo una rappresentazione errata della realtà: non c’è stato assolutamente quel clima che oggi viene riportato. Il Consiglio dei ministri approverà stasera la manovra complessa a cui stiamo lavorando.

Conte sarà di ritorno a Roma in tempo per il CdM delle 21.