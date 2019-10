Mattarella in visita negli USA con Di Maio. Oggi l'incontro con Donald Trump

Di redazione Blogo.it mercoledì 16 ottobre 2019

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, è arrivato negli Stati Uniti per la nuova visita ufficiale. Oggi l'incontro con Trump.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto nella notte negli Stati Uniti per la visita ufficiale che lo vede affiancato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio e dal Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano in quello che sarà un viaggio fitto di impegni.

Mattarella incontrerà oggi alla Casa Bianca il Presidente USA Donald Trump per un colloquio privato che si terrà nell'iconico Studio Ovale, mentre in serata è previsto un ricevimento in onore del Presidente della Repubblica a cui parteciperà anche una rappresentanza della comunità italo-americana.

Domani, giovedì 17 ottobre, Mattarella si recherà al Campidoglio per incontrare la leadership della Italian American Congressional Delegation e la speaker della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi. Il giorno successivo il capo dello Stato si sposterà a San Francisco per una visita alle startup Kong e Nozomi Networks e successivamente parteciperà al Forum d’Innovazione Italo-Americano presso l'Università di Stanford, nel cuore della Silicon Valley.

In attesa del nuovo faccia a faccia con Mattarella, Trump ha già espresso pubblicamente la propria soddisfazione per gli impegni bilaterali con l'Italia relativamente alla sicurezza informatica. I due leader rilasceranno delle dichiarazioni a margine dell'incontro odierno.

