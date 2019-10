Siria, Erdogan: "Mai il cessate il fuoco". MSF sospende le attività nella zona di conflitto

Di redazione Blogo.it mercoledì 16 ottobre 2019

Gli Stati Uniti inviano il vicepresidente Pence e il segretario di Stato Pompeo in Turchia per tentare di raggiungere una tregua. Erdogan, però, frena: "Non ci sarà mai il cessate il fuoco".

Nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno inviato in Turchia il vice presidente Mike Pence, il segretario di Stato Mike Pompeo e il consigliere per la sicurezza nazionale Mike O'Brien, il presidente turco non accenna ad indietreggiare neanche di un millimetro sull'offensiva in Siria, in corso ormai da più di una settimana.

Anzi. Erdogan, tra una minaccia e l'altra a chi prova ad ostacolare la sua azione militare, torna a ribadire che la Turchia non dichiarerà mai il cessate il fuoco. Non solo. Il presidente turco ha riferito di non essere affatto preoccupato per le già annunciate sanzioni alla Turchia da parte degli Stati Uniti. Anche perchè a pagarne il conto, alla fine, saranno i cittadini e questo ad Erdogan importa davvero poco.

Le dichiarazioni di Erdogan sono rivolte alla comunità internazionale e rischiano di vanificare il viaggio diplomatico dei tre vertici USA, che fin dal loro arrivo si trovano a dover trattare con una figura piena di sé e per nulla disposta a trattare.

La situazione nell'area del conflitto si è fatta talmente drammatica in queste ultime ore da aver spinto Medici Senza Frontiere ad annunciare la sospensione della maggior parte delle attività e di evacuare tutto lo staff internazionale dal nord-est della Siria: