Ocean Viking è arrivata a Taranto: al via lo sbarco dei 176 migranti

Di redazione Blogo.it mercoledì 16 ottobre 2019

Le operazioni di sbarco dei 176 migranti salvati dalla Ocean Viking sono iniziate al porto di Taranto. Sit-in di alcuni parlamentari della Lega.

La nave Ocean Viking di SOS Mediterranee e di Medici Senza Frontiere è giunta questa mattina al molo san Cataldo del porto di Taranto a più di 24 ore dall'autorizzazione giunta dal Ministero dell'Interno e le operazioni di sbarco delle 176 persone a bordo sono già iniziate.

UPDATE: #OceanViking sta attraccando nel porto di Taranto, nel sud Italia, dove oggi saranno sbarcate 176 persone salvate durante il fine settimana. pic.twitter.com/emSI6YEZXa — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) October 16, 2019

La nave aveva effettuato due diversi salvataggi al largo della Libia, accogliendo a bordo 131 uomini, 12 donne (di cui quattro in gravidanza) e 33 minori di cui 23 non accompagnati. Ora, il gruppo di migranti sarà accolto e assistito dalle autorità italiane in collaborazione con la Croce Rossa, la ASL, il personale del 118 e le associazioni di volontariato, ma anche col supporto degli amministratori locali che nelle ultime ore avevano aderito all'appello #IoAccolgo.

Presente al porto di Taranto anche un gruppetto di parlamentari della Lega, impegnato in un sit-in di protesta contro lo sbarco dei 176 migranti.