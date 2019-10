Salvini, malore a Trieste. Ricoverato e già dimesso

Di redazione Blogo.it mercoledì 16 ottobre 2019

Si era recato a Trieste per assistere ai funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego.

Matteo Salvini oggi è andato a Trieste per assistere ai funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, gli agenti uccisi il 4 ottobre in questura. All'atterraggio presso il Ronchi Trieste Airport, tuttavia, l'ex ministro dell'Interno ha avuto un malore ed è stato portato all'ospedale San Polo di Monfalcone, in provincia di Gorizia.

Il leader della Lega è stato sottoposto ad accertamenti per una sospetta colica renale e poco dopo è stato dimesso. Lasciando l'ospedale Salvini ha ringraziato i medici e ha detto di essere molto dispiaciuto per non aver potuto presenziare ai funerali dei due poliziotti.