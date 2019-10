Chef Rubio: "Salvini ha avuto un malore? Faccia vedere il referto". La replica: "Sei squallido"

Di Redazione Blogo.it mercoledì 16 ottobre 2019

Nuovo duello via social tra Chef Rubio e Salvini dopo la notizia del malore che ha colpito l'ex ministro

Nuova puntata nella querelle tra Chef Rubio e Matteo Salvini. Oggi l'ex Ministro dell'Interno si era recato a Trieste per partecipare ai funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti di polizia uccisi lo scorso 4 ottobre in Questura da Alejandro Augusto Meran, un 29enne dominicano affetto da disagi psichici, fermato poco prima per il furto di un motorino.

Salvini, però, ha dovuto cambiare i suoi programmi subito dopo essere atterrato all'aeroporto di Trieste. A causa di un malore, infatti, è stato portato all'ospedale San Polo di Monfalcone, in provincia di Gorizia, dove gli è stata diagnosticata una colica renale. Circa 3 ore dopo il suo arrivo in ospedale è stato dimesso e non ha fatto più in tempo a prendere parte alla funzione religiosa, volando subito alla volta dell'Umbria dove ha tenuto un comizio elettorale nel tardo pomeriggio.

Dopo la notizia del malore di Salvini, Chef Rubio ha pubblicato un tweet con il quale ha messo in dubbio la circostanza, accusando il leader leghista - come ha già fatto anche in passato - di cercare di spostare l'attenzione per coprire le sue "figuracce", arrivando perfino a chiedere di pubblicare il referto dell'ospedale come controprova.

Ogni volta che fa una figuraccia il giorno dopo magicamente arriva qualcosa: proiettili in busta, coliche etc etc. Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo, perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo🇮🇹 — Chef Rubio (@rubio_chef) 16 ottobre 2019

Probabilmente, parlando di "figuracce", il cuoco showman si riferiva al confronto Tv tra Salvini e Renzi che, a suo giudizio, avrebbe vinto il secondo.

Prontamente è arrivata la replica di Salvini che, sempre via social, ha dato dello "squallido" al suo contendente che, a dire il vero, tale non dovrebbe essere e che forse l'ex Ministro farebbe bene ad ignorare.

Ma questo signore che problemi ha??? Perfino su un problema di salute riesce a far polemica, che persona squallida...



🔴 LINK 👉 https://t.co/v2uiP8vWRy pic.twitter.com/jEWP4g5Xru — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 16 ottobre 2019

Ovviamente la reazione di Salvini ha scatenato i leghisti che hanno iniziato ad "inondare" di insulti e minacce Chef Rubio attraverso i social, come lui stesso ha reso noto pubblicando i messaggi che gli stanno arrivando:

Una cortesia @matteosalvinimi, davvero. Non menzionarmi più su #Instagram ti prego: ho la posta invasa dai tuoi sostenitori minus habentes che mi insultano e mi impediscono di rispondere alla mia gente. Te lo chiedo per favore, me lo fai sto favore? Grazie mille #Pinocchio🇮🇹 pic.twitter.com/5EDKIYyrs5 — Chef Rubio (@rubio_chef) 16 ottobre 2019