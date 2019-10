Di Maio: "Dobbiamo combattere i grandi evasori, non fare la guerra ai commercianti"

Di Redazione Blogo.it giovedì 17 ottobre 2019

Dagli Stati Uniti il ministro degli Esteri ha tenuto una diretta Facebook per parlare della manovra economica.

Anche se in questi giorni è impegnato in una visita istituzionale a Washington, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha oggi tenuto una breve diretta Facebook in cui ha parlato della manovra economica che è stata approvata, salvo intese, dal Consiglio dei Ministri mentre lui era già in viaggio verso gli Stati Uniti.

In particolare Di Maio si è voluto soffermare sulla questione della lotta all'evasione fiscale, che è così importante per recuperare i miliardi che servono per questa legge di bilancio, e ha detto:

"Non esiste una legge di Bilancio che fa la lotta all'evasione fiscale senza il carcere con pene severe ai grandi evasori, per noi è imprescindibile"

E ha spiegato meglio cosa intende lui per lotta all'evasione: