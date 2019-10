Salvini: "Vinciamo in Umbria, Emilia e Calabria, poi torniamo al governo"

Di redazione Blogo.it giovedì 17 ottobre 2019

Matteo Salvini si prepara alla manifestazione di sabato prossimo contro il governo che definisce "un’accozzaglia di dieci sinistre"

Matteo Salvini è pronto per la manifestazione contro il governo in programma sabato prossimo. Il centrodestra unito - anche se in realtà Forza Italia non è stata nemmeno invitata e invierà spontaneamente una delegazione - manifesterà nella capitale contro l’esecutivo giallorosso: "So che siamo gli unici matti che riempiranno la piazza più grande della Capitale, mentre gli altri si rifugiano in salette e teatrini", dichiara il leader della Lega in un’intervista rilasciata oggi a Il Messaggero.

Salvini parla senza mezzi termini di governo dell’inciucio, non votato da nessuno. Esattamente, però, come nessuno aveva votato per un governo Lega-M5S: "La gente ha chiesto alla Lega di dare un segnale contro il governo truffa e contro l’accozzaglia delle dieci sinistre, ed eccoci qua", aggiunge il leader del Carroccio, "non so se sarà una spallata, ma riempiremo le piazze". Ripesando all’anno e mezzo circa di governo gialloverde, Salvini ammette di essere stato per certi versi ingenuo nei confronti dei “centri di potere romani”.

"Se avessi conosciuto meglio Roma, e i suoi centri di potere, da cui mi sento estraneo, mi sarei mosso meglio. Evitavo certe ingenuità. Ma rifarei tutto. Ora - insiste - si tratta di ripartire, e lo stiamo facendo benissimo. Vinciamo in Umbria, poi in Emilia Romagna e poi in Calabria".

Salvini: "Non manca molto alla caduta del Conte 2"

Sicuro che non manchi molto "alla caduta del governo Conte 2", l’ex ministro dell’Interno è pronto a rilanciare le autonomie appena tornerà a guidare il Paese “con pieni poteri”:

"Dal Nord al Centro e al Sud, l’autonomia fa bene a tutti. Quando torneremo al governo, ripartirà il progetto per dare l’autonomia alle regioni che la chiedono, così come prevede la Costituzione, ma sul ruolo di Roma dobbiamo ragionare meglio e lo faremo. Intanto, mandiamo via la Raggi".