Torture in carcere, Salvini difende gli agenti arrestati: "La parola di uno spacciatore vale più di quella di un poliziotto?"

Il leader della Lega difende a spada tratta i sei agenti della polizia penitenziaria arrestati a Torino perchè sospettati di violenza e torture nei confronti di alcuni detenuti: "La parola di uno spacciatore vale più di quella di un poliziotto?"

La parola di un agente di polizia vale più di quella di una persona che ha trascorso del tempo in carcere. Ne è convinto l'ex Ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, che oggi durante la sua campagna elettorale in Umbria ha risposto alle domande dei giornalisti sull'arresto di sei agenti della Polizia Penitenziaria con l'accusa di ripetuti atti di violenza e tortura proprio nei confronti di alcuni detenuti.

Salvini, garantista solo quando fa comodo alla sua campagna elettorale, si sostituisce ai magistrati che hanno disposto gli arresti domiciliari per i sei agenti del carcere Lorusso e Cutugno di Torino e si dice certo della loro innocenza. E fa capire chiaramente che la parola di una persona in divisa vale più di quella di un qualsiasi altro cittadino che abbia commesso dei reati:

Io non so se è scattata un'epidemia in qualche tribunale, perchè o si stanno scoprendo come pericolosi torturatori uomini e donne in divisa oppure c'è qualcuno che si fida degli spacciatori e non dei poliziotti.