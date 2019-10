Siria, c'è accordo USA-Turchia: cessate il fuoco di 120 ore

La Turchia sospenderà l'offensiva nel nord-est della Siria per 5 giorni: i combattenti curdi avranno 120 ore di tempo per lasciare la cosiddetta "zona di sicurezza" al confine turco.

Contro ogni previsione la partecipazione della delegazione statunitense in Turchia potrebbe aver sortito l'effetto sperato dalla comunità internazionale. Oggi il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con la Turchia per il cessate il fuoco.

La notizia è arrivata dopo il faccia a faccia di a porte chiuse tra Pence e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che fino a ieri si era detto pronto ad andare fino in fondo e il giorno prima aveva categoricamente escluso la possibilità di un cessate il fuoco.

Oggi la svolta, dopo che Erdogan sembra aver ottenuto quello che chiedeva fin dall'inizio: l'allontanamento delle forze curde dalla cosiddetta "zona di sicurezza" nel nord-est della Siria al confine con la Turchia.

L'accordo raggiunto, infatti, prevede che il cessate il fuoco durerà 120 ore (5 giorni) per permettere ai combattenti curdi di ritirarsi dalla safe zone.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!