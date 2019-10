Berlusconi: "Salvini leader del centrodestra, ma Forza Italia è diversa dalla Lega"

Di redazione Blogo.it venerdì 18 ottobre 2019

Silvio Berlusconi indica in Matteo Salvini il leader del centrodestra, ma ribadisce le distanze importanti tra Forza Italia e la Lega

Silvio Berlusconi incorona Matteo Salvini quale leader del centrodestra, ma il presidente di Forza Italia ci tiene a ribadire le distanze di valori tra il suo partito e la Lega. Parlando a margine dell’Eurochocolate di Perugia, l’europarlamentare Berlusconi ha dichiarato: "Nel centrodestra il leader è colui il cui partito prende più voti. È evidente che se Salvini è oltre il 30% sia lui il leader, ma noi non siamo la Lega, siamo i continuatori della tradizione liberale, occidentale, cristiana, garantista".

Il Cavaliere ha anche ribadito che, nonostante non ci sia stato un invito ufficiale, Forza Italia parteciperà alla manifestazione di sabato contro il governo poiché p necessario "dire agli italiani che stanno mettendo a rischio la loro libertà. Quelli della Lega potranno avere anche reazioni tipo fischi, ma non mi importa niente, io sono sicuro di quello che penso io e faccio quello che decido e che ritengo giusto". Insomma, c’è anche il rischio che la partecipazione dei forzisti alla manifestazione di Roma generi tensioni all’interno del centrodestra, la cui unità sembra essere ormai più nelle parole che nei fatti.

Berlusconi: "Renzi vs Salvini? Hanno vinto entrambi"

Berlusconi ha colto l’occasione anche per fare gli auguri a Matteo Renzi per la Leopolda: "Che la sua Leopolda si svolga bene, auguri alla sua forza politica, che possa avere successo, naturalmente nell'altra metà campo dove noi non giocheremo mai". Pur stimando l’ex rottamatore, dunque, il presidente di Forza Italia ne prende le distanze politiche e poi conclude con un giudizio sul suo faccia a faccia con Salvini l’altra sera a Porta a Porta: "L'ho visto, credo che nessuno dei due possa essere sicuro di avere prevalso. È andata bene a tutti e due, quelli che sostenevano Salvini hanno visto il Salvini che vogliono, chi sosteneva Renzi ha visto Renzi molto preciso, molto preparato, molto polemico, hanno visto il Renzi che vogliono. Ci mancava Berlusconi - conclude - , che però è stato ben rappresentato da Vespa che ha tenuto molto bene il confronto".