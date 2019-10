Ocean Viking salva 104 persone su un gommone al largo della Libia (FOTO). Altri arrivi a Lampedusa e Sardegna

Di Redazione Blogo.it venerdì 18 ottobre 2019

La Ocean Viking ha salvato 104 persone che erano a bordo di un gommone in difficoltà individuato con un binocolo a 50 miglia dalla Libia

La nave Ong Ocean Viking ha salvato 104 persone che erano su un gommone in difficoltà individuato con un binocolo a 50 miglia dalle coste libiche. La metà delle persone a bordo sono donne e minori, tra cui due bambini come spiega Medici Senza Frontiere in un tweet.

“Gli equipaggi di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere hanno appena salvato 104 persone da un gommone a 50 miglia nautiche dalla costa libica. È stato avvistato con il binocolo dall’equipaggio di Sos Mediterranee dal ponte di Ocean Viking. Tra i soccorsi 10 donne con due bambini e 40 minori in totale”.

🔴 BREAKING Gli equipaggi @SOSMedIntl e @MSF_Sea hanno appena salvato 104 persone da un gommone a 50 MN dalla costa libica. È stato avvistato con il binocolo dall'equipaggio di @SOSMedIntl dal ponte di #OceanViking. Tra i soccorsi 10 donne con due bambini e 40 minori in totale. pic.twitter.com/amIMzdGunL — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) October 18, 2019

La nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ora è in cerca di un porto sicuro. Intanto gli sbarchi di migranti che in autonomia arrivano sulle coste italiane proseguono. A Lampedusa stamattina sono arrivati due barchini, per 20 persone in tutto. Sulla prima imbarcazione c’erano 9 migranti tra cui due donne, sulla seconda undici persone, di cui 10 minori, di origine tunisina intercettate da una motovedetta della Guardia di finanza.

Tutti sono stati portati all’hotspot dell’isola. Nella notte invece nel sud della Sardegna è stato intercettato un barchino con 15 persone, tra cui un minore. Tutti sono sbarcati a Sant’Antioco mentre questa mattina altre 8 persone a bordo di una piccola barca sono state individuate al largo delle coste di Porto Pino. Sempre questa notte altri 34 migranti curdo-iracheni, tra cui tre donne e tre bambini, sono sbarcati in Salento, a Otranto.