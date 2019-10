Renzi in versione zombi in un murales di TvBoy alla Leopolda

Di Redazione Blogo.it venerdì 18 ottobre 2019

Matteo Renzi diventa uno zombie nel murales di TvBoy alla Leopolda proprio nel giorno in cui comincia la decima edizione dell'evento, che quest'anno celebra la nascita di Italia Viva. Ecco le foto del murales.

Italia tutt'altro che viva nella visione del notissimi street artist TvBoy, che con i suoi murales scandisce l'andamento della politica italiana. Oggi ha colpito alla Leopolda, dove ha lasciato il suo segno con l'installazione "Italia Morta Vivente", che propone un Matteo Renzi in versione zombie vicino a una lapide con sopra la scritta Italia e la parola "Viva" depennata. Il riferimento è, ovviamente, al nuovo partito fondato dall'ex Premier, Italia Viva, che sarà assoluto protagonista dell'edizione numero 10 della Leopolda.

Quella che parte oggi, infatti, è la prima Leopolda in cui non ci saranno polemiche del tipo "Renziani vs PD" perché i renziani, ormai, si sono separati da PD una volta per tutte, per dare vita, appunto, a Italia Viva. Intanto TvBoy a Firenze ha realizzato anche altri murales per attirare l'attenzione sul tema dell'immigrazione e sulla crisi turco-siriana.

TvBoy ha spiegato che il murales sulla Leopolda gioca "sul nome scelto dall'ex segretario del PD, per il suo nuovo movimento politico, che da alcuni analisti è stato visto come il tentativo di Renzi di non morire politicamente dentro il Partito Democratico".

Foto © TvBoy