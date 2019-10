Video, Berlusconi fa il cioccolatiere: "Ho fatto 22 lavori, questo è il 23esimo"

Di Redazione Blogo.it venerdì 18 ottobre 2019

Silvio Berlusconi ha un nuovo lavoro: il cioccolataio o cioccolatiere che dir si voglia. Il leader di Forza Italia oggi è stato a Eurochocolate a Perugia e con il sindaco Andrea Romizi, che è del suo partito, si è messo a preparare cioccolatini in uno stand del centro.

Il Cavaliere ha pubblicato sui social le foto e il video (che vedete qui in alto) della sua avventura da cioccolataio e ha scritto:

"Prima di diventare un imprenditore e trovare la mia strada, da giovanissimo, ho fatto 22 lavori. Oggi ho sperimentato il ventitreesimo: qui a Eurochocolate mi hanno insegnato a fare il cioccolato"

Oggi è stato a Perugia per appoggiare la candidata alle elezioni regionali per il centrodestra Donatella Tesei, senatrice della Lega. Il Carroccio, insieme con Forza Italia e Fratelli d'Italia, prova ad applicare la formula che per ora a livello locale è stata sempre vincente.

Il centrodestra unito governa in molte regioni e ora punta a prendersi l'Umbria. Berlusconi si è presentato con Matteo Salvini e Giorgia Meloni a Perugia per sostenere Tesei, dopo mesi in cui i rapporti tra i tre non sono stati affatto idilliaci.

Il leader di Forza Italia oggi ha anche potuto fare un bagno di folla a Perugia, perché non sono stati in pochi a volere un selfie con lui quando l'hanno visto aggirarsi tra gli stand di Eurochocolate.

Foto e video © Twitter Silvio Berlusconi