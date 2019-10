Leopolda 10, Renzi: "I nostri non sono ultimatum. Se fai già cadere il governo sei schizofrenico"

Di redazione Blogo.it venerdì 18 ottobre 2019

Pienone nell'ex stazione, molti sono rimasti fuori perché non c'erano più posti.

Questa sera Matteo Renzi ha inaugurato la Leopolda 10, ossia l'iniziativa che da anni propone nell'ex stazione ferroviaria di Firenze e che quest'anno è molto diversa dalle precedenti edizioni perché è la prima in cui l'ex Premier ha un partito tutto suo, distaccato dal PD. Questa Leopolda è quella che tiene a battesimo Italia Viva e il fondatore della nuova forza politica ha così aperto le danze:

"Se dieci anni fa ci avessero detto che la Leopolda è troppo piccola ci avrebbero perso per matti, invece oggi dimostriamo che c'è un popolo e che se non fate i conti con questo popolo vivo, vero, sono problemi vostri. Questo della Leopolda è un popolo che c'è, fatevene una ragione. Dicevano che sarebbe stato un flop: figuriamoci se veniva gente. Mando un abbraccio a tutti quelli che hanno fatto propaganda perché non venisse nessuno"

Renzi ha anche fatto qualche battuta sul governo, dopo una giornata passata ad attaccarlo tra la richiesta di cancellare quota 100 e le critiche su alcune misure previste dalla manovra, ma ha rassicurato che non ha alcuna intenzione di farlo cadere:

"L'abbiamo fatto partire un mese fa, se lo facciamo cadere dopo un mese ti ricoverano per schizofrenia. Se lanciamo delle idee non potete dirci che sono ultimatum: gli ultimatum li lanciano i populisti, se non si capisce la differenza vuol dire arrendersi al populismo. Questo è un luogo di libertà, c'è tanta gente libera, che vuol provare a fare politica perché non ne può più del populismo"

Durante la serata inaugurale c'è stato un collegamento via Skype con Nasrin Abdalla, comandante curdo dell'Unità di Protezione delle Donne che sta combattendo contro l'aggressione turca. Domani mattina ci sarà la presentazione del Family Act con la ministra Elena Bonetti, poi dalle 11 via ai tavoli aperti e in seguito gli interventi dal palco, secondo una formula ormai collaudata. Alle 17:30 sarà svelato il simbolo di Italia Viva, scelto online tra tre proposte. La Leopolda 10 si chiuderà domenica alle 13 con un ultimo intervento di Renzi.