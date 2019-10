Roma, alle 15 inizierà la manifestazione anti-Governo di Salvini

Di Redazione Blogo.it sabato 19 ottobre 2019

Alle 15 inizierà la manifestazione promossa del centrodestra contro il Governo M5S-Pd-Leu

Mentre a Firenze si sta tenendo la seconda giornata della Leopolda 10, durante la quale Matteo Renzi svelerà il simbolo del suo nuovo partito, a Roma gli elettori del centrodestra si stanno preparando per la manifestazione promossa da Matteo Salvini contro il Governo M5S-PD-LeU.

Questa dovrebbe essere la manifestazione di un centrodestra unito e ieri non sono mancate le polemiche perché nella scenografia del palco, dal quale parleranno tutti gli esponenti, è stato inserito il simbolo della Lega oltre alla scritta 'Orgoglio italiano! Una patria da amare e difendere' a fare da sfondo.

Ieri Giorgia Meloni ha giudicato inappropriata la scelta dei leghisti: "Fratelli d'Italia, su tutto il territorio nazionale, si sta mobilitando per la grande manifestazione di domani a Piazza San Giovanni. Ci saremo, con le bandiere tricolori, come avevamo promesso e come tutti avevamo annunciato. Mi dispiace però dover scoprire a 24 ore dal suo svolgimento, che quella che doveva essere una manifestazione di tutti avrà in realtà i simboli della Lega, addirittura sul palco. Come se fossimo ospiti in casa d'altri, in una piazza che, con passione, abbiamo contribuito a riempire. Peccato, un'altra occasione persa di dimostrare che siamo compatti, di mettere i sogni del nostro grande popolo prima degli interessi del singolo partito".

La replica dei leghisti non si è lasciata attendere. Gli ex Padani hanno rimarcato che questa manifestazione è stata promossa inizialmente da Salvini, che solo successivamente ha deciso di invitare tutti a prendervi parte, motivo per il quale è normale che ci sia il simbolo della Lega in evidenza: "È una manifestazione della Lega e c'è il simbolo della Lega. Abbiamo aperto la piazza a tutti ma rimane una manifestazione della Lega. È incomprensibile lo stupore di FdI".

Questione del simbolo a parte, a chiudere la manifestazione ci saranno gli interventi di Meloni, Berlusconi e Salvini.