Leopolda 10, scelto il simbolo di Italia Viva: è quello con le ali...

Di Redazione Blogo.it sabato 19 ottobre 2019

Lo hanno scelto gli utenti online tra tre proposte.

È in corso la seconda giornata della Leopolda 10 e alle ore 18 è stato svelato il simbolo di Italia Viva. Una settimana fa era stato lanciato un sondaggio sul sito ufficiale del partito fondato da Matteo Renzi e gli utenti hanno scelto tra tre proposte, tutte ampiamente prese in giro dalla Rete.

Alla fine la scelta è ricaduta sulla "meno peggio": il simbolo in cui la scritta è al centro (e non allineata a destra come la terza proposta) e ci sono più colori e non quel tripudio di rosa della prima proposta...

Oltre alla scritta "Italia Viva" c'è un simbolo che è a metà tra un "check", un paio di ali e una "V" tridimensionale. Un po' ricorda anche il gabbiano che c'era nel simbolo dell'Italia dei Valori post-Di Pietro.

Come ha annunciato Renzi, il simbolo è stato scelto con il 63% delle preferenze, quindi, visto che le proposte erano tre, praticamente un plebiscito. Quella "V" tridimensionale ora campeggia anche sul sito ufficiale del partito in cui gli utenti vengono invitati a iscriversi e a sostenere Italia Viva con un messaggio:

"Costruiamo una nuova Casa: giovane, innovativa, femminista, dove si lancino idee per l’Italia e l'Europa. Per una politica viva, fatta di passioni e di partecipazione. Questo spazio attende solo il nostro impegno"

Nel sito ci sono anche la "Carta dei Valori" e una serie di petizioni tra cui "Raggi dimettiti", "Salviamo gli 80 euro", "Educazione ambientale obbligatoria" e molte altre.