Di Maio: "Berlusconi & Co. in piazza per difendere i loro amici evasori"

Luigi Di Maio oggi si è sfogato con un lungo post contro la manifestazione che si è tenuta oggi a Roma, convocata da Matteo Salvini subito dopo aver fatto cadere il governo giallo-verde, a cui hanno poi aderito prima Giorgia Meloni e poi anche Silvio Berlusconi.

Di Maio oggi ha scritto:

E poi è andato direttamente all'attacco della manifestazione di oggi a Roma:

Il ministro degli Esteri ha ricordato cosa ha fatto Berlusconi con il suo governo appoggiato dalla Lega:

"A chi ha la memoria corta vorrei ricordare che il primo governo ad aver aumentato l’Iva negli ultimi anni è stato proprio quello di Berlusconi, in coalizione con la Lega. Era il 17 settembre 2011 e l’aliquota ordinaria passò dal 20 al 21 per cento. Ma quello non fu l’unico aumento che colpì il popolo. Vennero infatti eliminate numerose detrazioni fiscali, come quelle per le ristrutturazioni edilizie finalizzate al risparmio energetico o per gli acquisti di abbonamenti ai trasporti pubblici locali. Colpirono le imprese svuotando i crediti di imposta per ricerca e innovazione e per gli investimenti nel Mezzogiorno. Poi la tassa sulle tecnologie e sui cellulari che costò 100 euro l’anno a famiglia. Luce, gas e potrei andare avanti ancora per molto"