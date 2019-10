Video, Conte si è arrabbiato: "Chi non fa squadra è fuori dal governo"

Di redazione Blogo.it sabato 19 ottobre 2019

Il Premier ritiene che la manovra economica non debba essere ulteriormente discussa in Cdm.

Giuseppe Conte comincia ad averne abbastanza e oggi, mentre era a Perugia in visita a Eurochocolate, pressato dai giornalisti ha sbottato:

"Qui bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo"

Si riferisce ovviamente alle polemiche sulla manovra economica e ha aggiunto:

"La manovra è stata approvata, salvo intese tecniche, vuol dire che si possono fare approfondimenti tecnici. La manovra è stata deliberata, approvata da ministri di tutte le forze politiche, anche del M5S. Questo è un governo orientato ad abbassare la pressione fiscale complessiva, se qualcuno pensa che stiamo qui ad aumentare le tasse si sta sbagliando. Il piano anti-evasione non può essere né smantellato né toccato. Io ho iniziato con il M5S che gridava 'onestà onestà' e tutte le forze politiche non devono tirarsi indietro"

Per quanto riguarda le Partite Iva, Conte ha rassicurato:

"L'aliquota al 15% per i redditi fino a 65 mila euro non si toglie. Anzi, dopo la messa in campo del piano anti evasione il mio obiettivo è abbassarla anche dai 66 mila ai 100mila euro. Con un aliquota al 15% uno non ha nulla da temere"

Conte ha anche detto di aver avuto egli stesso la Partita Iva e di averla chiusa solo quando è stato nominato Presidente del Consiglio. Poi a un commerciante il Premier ha detto:

"Io non cerco voti, il mio programma è esplicito, vi può stare bene o meno. Non permettete che vi descrivano come degli evasori"

Conte ha parlato anche di Matteo Salvini e ha detto di rispettare gli avversari, ma, commentando la frase del leader della Lega che oggi in piazza a Roma ha detto che il governo sui migranti "ha le mani sporche di sangue, il Premier ha specificato:

"Non si dicano stupidaggini, perché su queste cose non si scherza. Non sono accettabili speculazioni di questo tipo, Salvini fa bene a stare zitto. Chi si è preoccupato in Ue di difendere il buon nome dell'Italia dove la propaganda politica ci stava facendo male è stato il sottoscritto"

Conte ha parlato anche dell'alleanza M5S-PD a sostegno di Vincenzo Bianconi alle regionali in Umbria e ha spiegato:

"Il voto in Umbria riguarda la popolazione umbra, non può influenzare il governo, però c'è molta attenzione, è un esperimento politico, molto importante, io stesso ci credo molto. Ma non può essere un test per il governo"

