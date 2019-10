Cile, 10 morti durante le proteste. Il presidente Piñera: "Siamo in guerra"

Di Redazione Blogo.it lunedì 21 ottobre 2019

È salito a 10 il numero delle persone rimaste uccise in seguito alle proteste in Cile. 5 persone sono morte quando un gruppo di saccheggiatori ha dato fuoco ad una fabbrica tessile.

Continua la guerriglia urbana in Cile, scoppiata dopo l'ennesimo aumento del costo della vita nel Paese - la proverbiale goccia in grado di far traboccare il vaso è stato il nuovo aumento del biglietto per il trasporto pubblico a Santiago del Cile - ed è salito ad almeno dieci il numero delle persone che hanno perso la vita, cinque nelle ultime ore quando un gruppo di saccheggiatori ha dato alle fiamme una fabbrica tessile alle porte della Capitale.

Santiago del Cile è in stato di emergenza, così come le città di Valparaíso, Coquimbo e Biobío, dove non è possibile uscire di casa dalle 22 alle 7 del mattino senza un permesso speciale. A queste città ne seguiranno altre nelle prossime ore: Antofagasta, Valparaíso, Valdivia, Chillán, Talca, Temuco e Punta Arenas, dove i cittadini stanno iniziando a farsi sentire protestando in strada e dando fuoco a mezzi di trasporto e automobili, ma anche otto diverse stazioni della polizia.

In tutto il Paese sono stati almeno 100, secondo il Ministro dell'Interno cileno Andrés Chadwick, i gravi episodi di violenza, compreso il saccheggio di 40 supermercati ed altre aziende. 50 episodi nella sola zona di Santiago e 53 nel resto del Paese. In strada sono stati dispiegati oltre 10mila agenti di polizia e in questi primi quattro giorni di proteste e scontri sono più di 1400 i cittadini arrestati da una parte all'altra del Paese.

Il Presidente Sebastián Piñera ha tenuto nella tarda serata di ieri un discorso in TV e spiegato che "siamo in guerra contro un nemico potente che è pronto ad usare la violenza senza alcun limite":

Piñera, già ampiamente criticato per il modo in cui ha risposto alle proteste, ha definito criminali le persone che stanno appiccando gli incendi e saccheggiando ed ha provato a chiedere il supporto dei cittadini: