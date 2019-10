Renzi: "Non corteggio la piazza di sabato, ma la rispetto"

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ospite di Mattino Cinque assicura che l'attuale legislatura andrà avanti fino al 2023: "Sono per un movimento moderato e riformista"

Forte del fine settimana di cui è stato l'assoluto protagonista, il leader di Italia Viva Matteo Renzi continua a battere il ferro finché è caldo e questa mattina, a poche ore dalla chiusura della Leopolda 2019, è stato ospite nel salotto mattutino di Canale 5, tra una discussione sull'insegnate che ha avuto dei rapporti con un suo studente minorenne e Maria Teresa Ruta che si definisce "mamma imperfetta e ingombrante".

Nel mezzo c'è stato Matteo Renzi, che cerca in ogni modo di allargare il bacino dei suoi elettori dopo la separazione dal Partito Democratico. E se ieri l'ex premier ha dichiarato di voler puntare agli elettori di Forza Italia, nulla vuol sapere di tutti gli altri del centrodestra che sabato si sono riuniti in piazza San Giovanni a Roma intorno a Matteo Salvini:

Quella piazza non si corteggia, perché è una piazza di persone convinte, decise. Ho grandissimo rispetto per la piazza del centrodestra. Condivido che il problema è rispettare le regole, però quello vale per tutti, che tu sia bianco, nero, giallo o verde... io penso che l'emergenza sia la legalità e la sicurezza, non l'immigrazione.