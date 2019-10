Manovra, l'UE chiede chiarimenti all'Italia. Oggi il vertice di maggioranza

Di redazione Blogo.it lunedì 21 ottobre 2019

La Commissione UE invierà una lettera all'Italia per chiedere chiarimenti sulla manovra 2020. Oggi il vertice di maggioranza chiesto da Luigi Di Maio.

La Commissione Europea invierà oggi una lettera all'Italia per chiedere alcune informazioni supplementari alla bozza della legge di bilancio che il governo di Giuseppe Conte ha inviato la settimana scorsa.

A dover fornire delle delucidazioni non sarà soltanto l'Italia. Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione UE e Commissario europeo per la stabilità finanziaria, ha dichiarato che saranno diversi i Paesi UE a cui verranno chiesti dei chiarimenti:

Dove vediamo rischi di deviazione dalle regole fiscali Ue, a quei paesi chiediamo chiarimenti aggiuntivi. L’Italia sarà tra quei paesi a cui chiederemo chiarimenti aggiuntivi.

La richiesta della Commissione UE arriverà in una giornata particolarmente delicata per l'esecutivo di Giuseppe Conte. Dopo un fine settimana di scontri a distanza sulla manovra 2020, questa mattina il premier ha incontrato Luigi Di Maio a Palazzo Chigi per un faccia a faccia incentrato proprio sulla legge di bilancio, mentre alle 17 dovrebbe tenersi il nuovo vertice di maggioranza.

A chiedere la riunione è stato proprio il leader di M5S, che aveva alzato la voce e sottolineato che senza il Movimento 5 Stelle non esisterebbero né questa manovra 2020 né il nuovo esecutivo di Conte. Dopo la bozza, infatti, bisognerà tirare le somme e andare a correggere lì dove ci sono più tensioni, a cominciare dalle Partite IVA e la cosiddetta "sugar tax" che non sembra convincere Italia Viva di Matteo Renzi.

Ad inserirsi nei nodi ancora da sciogliere, però, ci saranno anche le note della Commissione Europea, che come accaduto lo scorso anno potrebbe imporre delle modifiche a quanto messo in cantiere dal governo italiano.

Foto | Palazzo Chigi