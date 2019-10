Sondaggio politico Swg: destre e Renzi in salita, calano PD e M5S

Di redazione Blogo.it martedì 22 ottobre 2019

Il sondaggio commissionato ieri dal TGLa7.

In una settimana il consenso dei partiti di centrodestra e di Italia Viva è salito, mentre quello del PD e del M5S è calato. Ma non è stata una settimana qualunque, perché in mezzo ci sono state la manifestazione del centrodestra a Roma e la Leopolda 10 a Firenze.

Il TgLa7 ha allora commissionato un sondaggio a Swg per vedere quale impatto hanno avuto questi eventi sulle intenzioni di voto degli elettori. Dal 14 al 21 ottobre, la Lega ha visto salire il proprio consenso dal 33,2% al 34,0%, anche Fratelli d'Italia ha registrato un +0,8%, passando dal 7,6% all'8,4%, mentre Forza Italia è salita dello 0,4, dal 4.1% al 5,5%.

Italia Viva di Matteo Renzi ha visto salire leggermente il suo consenso, di uno 0,3%, dal 5,3% della settimana scorsa al 5,6% di questa settimana. L'ex Premier, oltre a far parlare di sé per la Leopolda 10 e la presentazione del simbolo del suo nuovo partito, è stato anche ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" domenica sera, subito dopo la chiusura della Convention fiorentina.

Chi vede diminuire il proprio consenso sono i due principali partiti della maggioranza di governo, ossia il PD e il MoVimento 5 Stelle. I dem registrano un calo dello 0,6% passando dal 19,4% al 18,8%, mentre i pentastellati calano dello 0,8%, dal 18,6% al 17,8%.

Il sondaggio è stato condotto tra il 16 e il 21 ottobre, quindi proprio nei giorni in cui si svolgevano le manifestazioni di Roma e Firenze.