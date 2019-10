Italia Viva, l'account Twitter esiste da novembre 2018. Ma c'è una spiegazione...

Di Redazione Blogo.it martedì 22 ottobre 2019

Tuttavia il sospetto che Renzi volesse creare il suo partito già da mooolto tempo è più che legittimo.

In questi giorni a cavallo della Leopolda 10 in molti hanno notato che l'account Twitter di Italia Viva esiste già dal novembre 2018. Ovviamente il primo pensiero è stato quello che Matteo Renzi avesse in mente di creare il suo partito già da un anno. Nella realtà, probabilmente, non ci pensava da un anno soltanto, ma da molti, visto che il suo rapporto con il PD ha sempre viaggiato su una linea molto, ma molto sottile e ogni volta che non veniva assecondato parlava di "fuoco amico".

Tuttavia, l'account di Italia Viva non è stato davvero aperto a novembre 2018, ossia dopo la Leopolda 9 che si è svolta a ottobre 2018. La spiegazione è molto semplice: l'account aperto da Renzi & Co. nel novembre 2018 era @ComAzCiv, perché, se ben ricordate, proprio alla Leopolda 9 l'ex Premier lanciò la sua idea dei Comitati di Azione Civile, che non a caso furono considerati dai più come un esperimento di un partito tutto suo.

Una volta che Renzi ha gettato definitivamente la maschera e ha fondato Italia Viva, ha usato l'account dei Comitati di Azione Civile e lo ha trasformato in @ItaliaViva. Anche se è cambiato il nome, infatti, lo UserID è lo stesso, come spiega l'esperto di marketing politico e di intelligenza digitale Alex Orlowski.