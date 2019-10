Siria, forze curde: "Ritiro completato". Accordo Turchia-Russia per nuova tregua di 150 ore

Di Redazione Blogo.it martedì 22 ottobre 2019

Le forze curde hanno annunciato il completo ritiro dalla zona di sicurezza al confine con la Turchia. Erdogan stringe accordo con la Russia: altre 150 ore di tregua e pattugliamenti congiunti nell'area.

I combattenti curdi hanno annunciato nel tardo pomeriggio di oggi di aver completato il ritiro dalla zona di sicurezza, come imposto dall'accordo raggiunto tra la Turchia e gli Stati Uniti per un cessate il fuoco di cinque giorni proprio per permettere ai curdi di indietreggiare e lasciare liberi circa 30 chilometri lungo il confine turco.

In giornata il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva iniziato a scalciare e aveva invitato i restanti 1.300 membri dell'Unità di Protezione Popolare (YPG) a sgomberare l'area entro le 22 odierne (le 21 in Italia), orario in cui si interromperà la tregua:

Devono andarsene tutti altrimenti riprenderemo l’operazione in modo ancora più determinato.

La conferma del ritiro è arrivata anche da fonti statunitensi. Da Sochi, in Russia, dove oggi Erdogan è stato a colloquio per sette ore col presidente russo Vladimir Putin, è arrivato l'annuncio di un accordo Russia-Turchia secondo il quale saranno i due Paesi a condurre pattugliamenti congiunti per verificare che la zona sia stata evacuata e che resterà tale:

Oggi con Putin abbiamo raggiunto un accordo storico per la lotta contro il terrorismo, l'integrità territoriale e l'unità politica della Siria, e per il ritorno dei rifugiati.

Non solo. L'accordo prevede una nuova tregua di 150 ore (poco più di sei giorni) a partire dalle 12 di mercoledì 23 ottobre 2019.