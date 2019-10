Mondo di Mezzo, la Cassazione: "Non fu associazione mafiosa"

martedì 22 ottobre 2019

La Corte di Cassazione ha escluso l'aggravante del metodo mafioso per gli imputati nel procedimento "Mafia Capitale". Ora le pene dovranno essere riviste al ribasso per 17 dei 32 imputati.

La Corte di Cassazione ha stabilito questa sera che il sistema criminale ribattezzato dalla stampa "Mafia Criminale", quello che ha portato alla condanna in appello di 32 persone coinvolte a vario titolo nella lunga e complessa inchiesta "Mondo di Mezzo", non può essere considerato a tutti gli effetti mafia.

I giudici della VI sezione penale della Corte di Cassazione, chiamati ad esprimersi sulla conferma delle condanne emesse in appello, hanno riconosciuto l'esistenza di due diverse organizzazioni a carattere delinquenziale, ma hanno escluso le accuse di mafia come accaduto anche al termine del processo di primo grado.

Erano stati i giudici della terza sezione della Corte d'Appello di Roma, nel settembre dello scorso anno, ad accogliere la tesi dell'accusa e riconoscere la sussistenza del metodo mafioso, ripristinando così il regime del carcere duro (ex articolo 416 bis) per i due principali imputati: Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, condannati rispettivamente a 18 anni e 4 mesi e 14 anni e 6 mesi di carcere.

Oggi il colpo di scena, nonostante 17 dei 32 imputati fossero già stati condannati per reati di mafia. I giudici hanno rigettato la richiesta di conferma delle condanne avanzata dalla procura generale della Suprema Corte ed escluso l'aggravante mafiosa. Ora, prima di diventare definitive, le pene per gli imputati dovranno essere riviste in appello sulla base della disposizione della Cassazione.

La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata tre le prime figure politiche a commentare la sentenza: