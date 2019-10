Zingaretti: "Restiamo al governo solo finché è utile al Paese"

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha preferito rimanere fuori dal nuovo esecutivo, ma in quanto capo di uno dei partiti al governo osserva molto da vicino quello che accade e, specie in questi ultimi giorni in cui si sta definendo la prossima manovra finanziaria, le liti o pseudo tali che traspaiono dalle dichiarazioni dei membri dell'esecutivo.

Intervistato da Repubblica, Zingaretti ha invitato tutti a smetterla con le polemiche e la ricerca della visibilità ad ogni costo. Il riferimento è sicuramente all'ex compagno di partito Matteo Renzi, che da quanto ha fondato Italia Viva non perde occasione per rilasciare interviste e dichiarazioni con attacchi più o meno velati alle misure al vaglio del governo. Ma anche il leader di M5S Luigi Di Maio non scherza in quanto a dichiarazioni critiche alla stampa.

Io di certo non voglio votare, ma pretendo che si governi bene e lealmente. Smettiamola con la ricerca ossessiva di polemiche e visibilità, perchè questa è una degenerazione della politica che gli italiani non tollerano più e in tal modo resterebbe solo il governo delle poltrone, dei ministeri e delle nomine. Noi al governo restiamo solo finché produce risultati utili al Paese.

Nonostante le liti o gli screzi, i primi traguardi di questo esecutivo iniziano a vedersi:

Siamo passati dalle balle e dai debiti di Salvini, che voleva tassare le cassette di sicurezza e mettere 15 miliardi sulla flat tax, a una prima grande inversione di tendenza: taglio delle tasse sul lavoro, 11 miliardi di investimenti green, finanziamenti per industria 4.0, asili nido gratuiti, bonus per facciate dei palazzi e l'introduzione del piano casa.

Anche Luigi Di Maio sembra aver iniziato a moderare i toni dopo il nuovo faccia a faccia col premier Giuseppe Conte un paio di giorni fa, ma questo è certamente collegato alla mediazione fatta su alcune misure da inserire in manovra, non per un cambio di strategia comunicativa.