Ergastolo ostativo, la Consulta apre ai permessi per gli ergastolani

Di redazione Blogo.it mercoledì 23 ottobre 2019

La Corte Costituzionale apre ai permessi premio per gli ergastolani, anche chi non ha voluto collaborare con la giustizia. A patto, però, che non esistano più legami tra il soggetto e la criminalità organizzata.

A poche settimane dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sull'ergastolo ostativo in Italia, anche la Corte Costituzionale si è espressa sullo stesso tema, stabilendo che la mancata collaborazione di giustizia non dovrebbe impedire agli ergastolani di ottenere permessi premio. Ad una condizione: non devono più esistere collegamenti tra il soggetto e la criminalità organizzata.

I giudici della Consulta hanno ritenuta illegittima la parte dell'articolo 4 bis dell'Ordinamento penitenziario che sancisce il divieto di concessione dei benefici per i condannati per reati di mafia in caso di mancata collaborazione con la giustizia.

Un condannato all'ergastolo, pur avendo deciso di non pentirsi e collaborare con le autorità italiane, che non risulta più legato in alcun modo alla criminalità organizzata può beneficiare dei permessi premio.

A stabilire l'accesso ai permessi per l'ergastolo dovrà essere un magistrato di sorveglianza, che valuterà ogni caso singolarmente sulla base delle relazioni in arrivo dal carcere e le informazioni fornite dalle autorità, dalla Procura Antimafia o dall'Antiterrorismo.