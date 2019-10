Berlusconi: "Il partito di Renzi non ha futuro"

Di redazione Blogo.it mercoledì 23 ottobre 2019

Silvio Berlusconi ha parlato a margine di alcuni incontri elettorali in Umbria, dove si è recato in vista delle prossime elezioni regionali

Silvio Berlusconi è stato oggi in Umbria per una serie di incontri elettorali in vista delle regionali. Intercettato dai giornalisti, il presidente di Forza Italia ha sottolineato di essere soddisfatto della manifestazione di piazza San Giovanni, ma ha aggiunto anche che il suo partito “non si è appiattito”. “È vero il contrario”, ha aggiunto, parlando poi della cosiddetta “opa” da parte di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, su Forza Italia.

In molti sostengono che l’ex rottamatore e i suoi fedelissimi stiano lavorando per accogliere diversi forzisti in Italia Viva. La risposta di Berlusconi è piccata: "(A Renzi, ndr) auguro fortuna e successo nell'ambito della sinistra, che è la metà campo in cui ha sempre giocato". I giornali parlano di trattative in corso da tempo per una sorta di diaspora da FI, ma l’eurodeputato non ha dubbi: "Non credo che nessuno dei miei possa veramente accettare una eventuale offerta di Renzi o di qualcuno della sua formazione politica, anche perché ha dei numeri molto limitati e non si trova neppure all'interno della sinistra. Non vedo un futuro politico per chi dovesse entrare nel partito di Renzi. Sono assolutamente tranquillo - conclude Silvio Berlusconi - per quanto riguarda questa 'opa', così qualcuno ha scritto, di Italia viva su Forza Italia".