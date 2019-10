Trump, che gaffe! "Costruiremo muro in Colorado". Ma confina solo con Stati americani...

Di redazione Blogo.it giovedì 24 ottobre 2019

Il Colorado è uno Stato interno che non confina con il Messico.

Donald Trump ieri è stato a Pittsburgh, in Pennsylvania, e ha parlato, tanto per cambiare, di muri per tenere alla larga i migranti. Solo che ha fatto una tremenda gaffe. Durante il suo discorso, infatti, ha detto:

"Stiamo costruendo un muro al confine con il Nuovo Messico. Sapete perché vinceremo in Nuovo Messico? Perché loro vogliono sicurezza alla frontiera. Costruiremo un Muro al confine del Nuovo Messico e costruiremo un Muro in Colorado. Un muro magnifico, un grande muro che funziona veramente dal quale non si può passare né sopra né sotto"

Solo che c'è un piccolo dettaglio: il Colorado è uno Stato centrale e confina solo con altri Stati americani come Wyoming, Nebraska, Utah, Kansas, New Mexico, Oklahoma. A cosa servirebbe, dunque, un muro in Colorado?

Eppure Trump ne è proprio convinto, tanto da aver aggiunto: