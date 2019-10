Fico: "PD-M5S? Non seguirei schemi vecchi come le alleanze a prescindere"

Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati, ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui ha parlato dei rapporti all'interno del governo tra MoVimento 5 Stelle e PD, delle prossime elezioni in Umbria questa domenica e anche della Rai, visto che è stato nella scorsa legislatura il Presidente della Commissione di Vigilanza.

Il Presidente della Camera Roberto Fico partecipa alla festa per i 10 anni di M5S e si dice certo di quale sia la strategia che il Movimento dovrà intraprendere.

Sul rapporto PD-M5S e su una possibile alleanza al di là delle elezioni umbre, Fico ha detto:

"In questo momento rimarrei su quello che si sta facendo. I 29 punti, gli obiettivi che ci siamo dati, non seguirei schemi vecchi come le alleanze a prescindere"