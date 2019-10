Manovra, Gualtieri risponde all'UE: "Nostre stime sono prudenti. Nessuna deviazione dalle regole"

Di Redazione Blogo.it giovedì 24 ottobre 2019

La lettera di risposta del Ministro dell'Economia alla Commissione UE.

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha inviato al Vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis e al Commissario Pierre Moscovici la lettera di risposta alla richiesta di chiarimenti all'Italia sulla manovra economica. Il titolare del dicastero di via XX Settembre ha spiegato, come riporta una nota del MEF, che "l’intonazione moderatamente espansiva della manovra di bilancio" è "coerente con le regole del Patto di Stabilità e Crescita, tenuto conto della flessibilità che queste prevedono".

Gualtieri spiega anche che il Documento Progammatico di Bilancio assicura la "sostenibilità della finanza pubblica e la traiettoria discendente del debito pubblico, evitando una stretta pro-ciclica in linea con gli orientamenti espressi nell'Eurogruppo del 9 ottobre". Alla lettera è stata allegata una relazione tecnica che descrive nel dettaglio le misure che servono a definire le coperture della manovra.

In particolare, spiega il MEF, "le misure di contrasto all’evasione fiscale vengono quantificate in maniera prudente ma rigorosa e ammontano complessivamente a circa 3 miliardi di euro". La nota si conclude spiegando che la richiesta dell'UE è stata "una opportunità per ribadire l’impegno del Governo italiano a perseguire una maggiore equità nella distribuzione del carico fiscale attraverso una combinazione di riduzione delle imposte sul lavoro subordinato e specifiche misure di contrasto all’evasione; a prendere parte al Green New Deal europeo attraverso investimenti orientati a favorire l’innovazione e l’adattamento del nostro sistema produttivo a modelli di sostenibilità ambientale e sociale; a intraprendere riforme strutturali capaci di modernizzare il Paese e di migliorare la condizione sociale dei cittadini, in particolare in merito a istruzione e salute".