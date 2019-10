Sondaggio politico Ixè: Italia Viva di Renzi giù nonostante la Leopolda

Di redazione Blogo.it giovedì 24 ottobre 2019

Secondo il sondaggio realizzato da Ixè per Carta Bianca, la Lega resta il primo partito, secondo il M5S, mentre Italia Viva perde mezzo punto

Secondo l’ultimo sondaggio politico realizzato da Ixé per Carta Bianca, la Lega rimane per distacco il primo partito, davanti a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Male Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi che perde mezzo punto percentuale anche nella settimana della Leopolda. Dal sondaggio realizzato per la trasmissione di approfondimento condotta da Bianca Berlinguer su Rai Tre, al 22 ottobre i consensi per il partito di Matteo Salvini si attestano al 30,5%, in calo dello 0,2% rispetto alla settimana precedente.

Il Movimento 5 Stelle è il secondo partito con il 20,8%, in crescita dell’1,1% rispetto al 19,7% della settimana passata. Segue il PD, che scende però dal 20,4% al 19,8%. Il quarto partito è secondo questo sondaggio Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni con l’8,7%. Più indietro Forza Italia di Silvio Berlusconi con l’8,1%. Cala Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi che ha presentato qualche giorno fa alla Leopolda il nuovo logo: l’ex rottamatore non va oltre il 3,5%, in calo di mezzo punto rispetto a sette giorni prima.

Quanto alla fiducia nei leader, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ancora primo con il 43% delle preferenze, mentre Matteo Salvini è secondo con il 34%. Terza Giorgia Meloni con il 31%, mentre Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti seguono appaiati con il 25%. Silvio Berlusconi è al 21%, mentre Matteo Renzi al 12%.

PD davanti a M5S secondo EMG Acqua

Diverse le percentuali sulle intenzioni di voto del sondaggio EMG Acqua per Agorà. La Lega è in testa con il 33,6%, con il PD secondo partito al 19,4. Segue il M5S con il 17,5%, poi Fratelli D’Italia con l’8,2%, Forza Italia con il 7,0% e Italia Viva con il 4,3%. Chiudono Più Europa con il 2,2% e La Sinistra con 2,1%.