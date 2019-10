Giuseppe Conte: i palleggi del premier diventano virali (VIDEO)

Di Redazione Blogo.it venerdì 25 ottobre 2019

Giuseppe Conte fa visita all'azienda di Brunello Cucinelli, ma prima di incontrare i lavoratori dimostra le sue abilità con il pallone tra i piedi

Giuseppe Conte ha condiviso tramite i propri canali social un video diventato rapidamente virale. Il presidente del Consiglio ha ieri fatto visita all’azienda di Solomeo di proprietà del noto stilista umbro Brunello Cucinelli. Prima di incontrare i lavoratori, però, il premier si è intrattenuto per qualche istante con l’imprenditore che lo ha “sfidato” a cimentarsi con i palleggi. Conte, che non è parente dell’allenatore dell’Inter ed ex capitano della Juventus, ha dimostrato comunque di cavarsela molto bene scatenando il popolo della Rete.

Due palleggi con Brunello Cucinelli ⚽️ pic.twitter.com/UC20f6Q4cs — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 24, 2019

Gli utenti si sono sostanzialmente divisi in due fazioni: da una parte quelli che apprezzano il tocco di palla del presidente del Consiglio; dall’altro quelli che ritengono il video un tentativo di propaganda di bassa lega.

Come palleggia con il pallone Conte nemmeno Ibrahimovic lo sa fare. — Primo Piano (@AnnibaleSolo) October 25, 2019

Conte che palleggia con cucinelli, tra l'altro palleggia meglio di lukaku — Maicuntent (@Maicuntent96) October 24, 2019