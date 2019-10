Umbria, domani il voto. Franceschini plaude al patto Pd-M5S | Salvini: "Dedico vittoria a Conte e Di Maio"

Di Redazione Blogo.it sabato 26 ottobre 2019

Dario Franceschini in una intervista a La Stampa dice che la maggioranza di governo "ha fatto bene” ad accordarsi sull’Umbria, Salvini: torniamo al governo



Oggi è l’ultimo giorno di campagna elettorale in Umbria, dove domani si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale. Ieri sia gli esponenti della maggioranza di governo, e lo stesso premier, sia lo stato maggiore del centrodestra sono stati impegnati, i primi a Narni e i secondi a Terni, in iniziative elettorali, esponendo programmi e attaccandosi a vicenda.

Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini in una intervista a La Stampa dice che la maggioranza di governo "ha fatto bene" ad accordarsi e a esporsi per il candidato governatore di centrosinistra Vicenzo Bianconi, non solo "perché è una sfida importante per la regione ed è un dato politico importante per il Paese" ma anche perché "denota la differenza profonda che c’è tra questa alleanza e la precedente" cioè "quella era un’alleanza tra avversari rimasti tali, noi indichiamo una prospettiva politica".

Anche per Franceschini, come per i ministri Di Maio e Speranza questa "è la prima tappa di un percorso che deve durare nel tempo... Mi ha fatto piacere vedere sullo stesso palco Conte, Zingaretti, Di Maio e Speranza, era quello che speravo avvenisse ed è avvenuto anche più in fretta del previsto".

Certo, molto dipenderà dall’esito del voto che secondo il leader di Lega e Centrodestra Matteo Salvini non potrà che essere sfavorevole ai giallorossi versione local: "Se vuoi negare il valore politico nazionale di un’elezione, non porti lì il presidente del Consiglio" dice Salvini secondo cui: "Da Di Maio e Conte c’erano 20 persone, vengano un po’ a vedere le piazze nostre".

Per l’ex ministro dell’Interno, Conte è "molto suscettibile ultimamente, ha capito che per lui la pacchia sta finendo... Questa terra domani darà una lezione di democrazia che se la ricorderanno per i prossimi 50 anni. E poi a gennaio votano Calabria e Emilia-Romagna, e ci metterò l’anima che vinca il cambiamento". Le elezioni in Umbria come rampa di lancio per tornare al governo? Salvini sorridendo anticipa i risultati: "Dedico questa vittoria a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio".