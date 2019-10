Umbria al voto, sfida Bianconi-Tesei (VIDEO) | Affluenza in aumento: +12% rispetto al 2015

Di re.mar. domenica 27 ottobre 2019

Elezioni in Umbria oggi 27 ottobre 2019: risultati affluenza, seggi aperti dalle 7 alle 23. Otto i candidati alla presidenza della regione

AGGIORNAMENTO ore 20 - Anche alle ore 19 il dato dell'affluenza in Umbria è clamoroso. A 4 ore dalla chiusura dei seggi ha infatti votato il 52,8% degli aventi diritto rispetto al 39,92% delle scorse elezioni regionali del 2015.

AGGIORNAMENTO ore 12.45 - Affluenza alle urne in aumento alle Regionali in Umbria rispetto alla passata tornata elettorale: alle 12 ha votato infatti il 19,55% degli aventi diritto contro il 15,39% delle Regionali del 2015 secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno relativi a 92 comuni.

Umbria al voto oggi

Le elezioni regionali in Umbria si tengono oggi 27 ottobre 2019, con i seggi che sono stati aperti alle 7 e si chiuderanno alle 23. Sono otto i candidati alla presidenza della regione che sono sostenuti in tutto da 19 liste. Gli elettori chiamati al rinnovo del consiglio regionale sono 703.595, al voto in oltre 1.000 seggi. Lo spoglio per i risultati si svolgerà subito dopo la chiusura delle urne.

Oltre al presidente della giunta regionale saranno eletti i 20 consiglieri che formeranno l'assemblea legislativa regionale umbra.

Elezioni Umbria: sfida Bianconi-Tesei

La vera sfida è tra il candidato di area centrosinistra, il civico Giuseppe Bianconi sostenuto da Pd, M5s e LeU (la terza via indicata da Di Maio per il primo patto sul territorio di dem-5 Stelle) e la candidata di centrodestra Donatella Tesei, senatrice del Carroccio, sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Più in dettaglio, il primo è appoggiato anche dalla lista Bianconi per l'Umbria, Europa verde e Sinistra civica Verde mentre Tesei è sostenuta anche da Umbria civica e Tesei presidente.

Gli altri candidati presidente

Gli altri sei candidati sono Giuseppe Cirillo (Buone maniere), Martina Carletti (Riconquistare l’Italia), Emiliano Camuzzi espressione di Potere al popolo-PCI e poi ancora Antonio Pappalardo (Gilet arancioni), Claudio Ricci (Ricci presidente, Italia civica Ricci e Proposta Umbria con Ricci) e Rossano Rubicondi (Partito comunista).