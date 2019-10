Umbria al voto: oltre 700mila cittadini chiamati alle urne (VIDEO)

Di re.mar. domenica 27 ottobre 2019

Elezioni in Umbria oggi 27 ottobre 2019: risultati affluenza, seggi aperti dalle 7 alle 23. Otto i candidati alla presidenza della regione



Le elezioni regionali in Umbria si tengono oggi 27 ottobre 2019, con i seggi che sono stati aperti alle 7 e si chiuderanno alle 23. Sono otto i candidati alla presidenza della regione che sono sostenuti in tutto da 19 liste. Gli elettori chiamati al rinnovo del consiglio regionale sono 703.595, al voto in oltre 1.000 seggi. Lo spoglio per i risultati si svolgerà subito dopo la chiusura delle urne.

Oltre al presidente della giunta regionale saranno eletti i 20 consiglieri che formeranno l'assemblea legislativa regionale umbra.