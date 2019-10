Salvini: "Il Conte bis non andrà lontano. L'unica alternativa è il voto"

Il leader della Lega Matteo Salvini commenta a Radio24 il trionfo del centrodestra in Umbria e torna all'attacco del governo di Giuseppe Conte.

Il leader leghista Matteo Salvini, forte dei risultati ottenuti in Umbria dalla coalizione del centrodestra e in particolare proprio dalla Lega, va all'attacco del nuovo esecutivo di Giuseppe Conte composto dalle due forze sconfitte alle regionali umbre, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.

Dopo i primi commenti a caldo in nottata, Salvini è stato ospite questa mattina di Radio24:

Non è un governo che rappresenta il popolo italiano. Non penso che possano andare avanti per molto.